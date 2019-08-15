Большая школьная ярмарка пройдет в субботу, 17 августа. За покупками мозырян приглашают на площадь Ленина

Большая школьная ярмарка развернется в субботу, 17 августа, на площади Ленина. Начиная с 11 часов утра, мозыряне смогут приобрести все необходимое для ученических будней. Свои товары к новому учебному году на ярмарке традиционно представляют крупнейшие торговые предприятия. По привлекательным ценам можно будет приобрести одежду для учеников всех возрастов, школьные принадлежности, рюкзаки и сумки. С выбором нужных вам покупок помогут внимательные продавцы. Кстати, уже сегодня расширенные продажи школьных товаров ведутся во многих городских магазинах. Специалисты торговой сферы рекомендуют не откладывать этот шопинг на последние дни августа, когда во всех торговых точках сформируются большие очереди.