«Бережливый бивуак». Туристический слет Мозырского машиностроительного завода

Как за два дня сплотить коллектив, при этом отдохнуть и весело провести время, не понаслышке знает коллектив Мозырского машиностроительного завода. Репортаж Виктории Купрацевич.

Уже третий год подряд сотрудники машиностроительного завода выезжают за черту города, чтобы сплотиться и получить заряд энергии на весь год. С каждым разом организаторы всё больше стараются удивить участников и составить насыщенную программу. Причем все атрибуты и декорации изготавливаются своими руками на самом предприятии. Всего в турслёте соревновалось шесть команд: четыре – от цехов, две приглашенные: одна от лесхоза и ещё одна от райисполкома. Знаменательно то, что заводчане приезжают на турслёт не только с коллегами, но и со своими семьями и детьми. Немалую роль в соревнованиях играет и группа поддержки. В этом году организаторы решили проверить участников не только на ловкость, силу и выносливость, но и на смекалку. Туристическому слёту дали необычное название «Бережливый бивуак». Что же это значит и почему соревнования назвали в этом году именно так, пришлось задуматься каждому.

По итогам двух дней соревнований три призовые места заняли команды заводчан. Третье место у команды «Техно», серебро забрала команда «Доброволец» и победителями стали участники команды «Янтарь». Что ж, когда результаты подвели и призы вручили, заводчане вернутся с новыми силами на свои места и поделятся впечатлениями с другими коллегами, чтобы в следующий раз собрать ещё больше команд.

Виктория Купрацевич, Евгений Степанов. ТКМ