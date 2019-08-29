Антикоррупционное совещание

Семинар-совещание на тему борьбы с коррупцией прошел в большом зале Мозырского райисполкома. В огромном помещении – нет ни одного свободного места. И это не случайно: вопрос на повестке дня – острый и актуальный. Строители, промышленники, директора школ, начальники коммунальных служб и десятки руководителей других предприятий и организаций собрались, чтобы вместе с силовиками обсудить меры, направленные на противодействие и выявление коррупционных преступлений.

Специалисты отмечают, в разрезе сфер жизнедеятельности района коррупционные преступления чаще выявляются среди строителей, промышленников и аграриев. Внимание правоохранителей обращено на процедуры государственных закупок на предприятиях. Те, кто нарушает закон, не брезгуют списанием сельхозтехники и запчастей к ней, а также горюче-смазочных материалов. С экономическими и коррупционными преступлениями на Мозырщине работают также и финансовая милиция, и представители прокуратуры, и районный отдел Следственного комитета. Каждый выступающий на семинаре-совещании, не уставал подчеркивать, именно руководители несут ответственность не только за предприятия, но и за подчиненных, замеченных в коррупционных делах. Прозрачность, дисциплина ответственность — вот главные критерии работы. Своей целью люди в погонах ставят «не напугать, а предостеречь». Один раз оступившись, уже сложно вернуться на законный путь. А наказание, порой, бывает очень суровым.