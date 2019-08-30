Акция «В школу с добрым сердцем» в Мозырском детском доме

Акция «В школу с добрым сердцем» стартовала по всей стране 1 августа. Ее инициатор – БРСМ, а суть — помочь справиться с хлопотами по подготовке к учебному году тем детям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Инициативу поддержали районные и областные организации и предприятия. В канун начала учебного года в Мозырском детском доме ждали всех, кто в нужный момент протянул руку помощи.

Среди гостей и те, кто приходит сюда регулярно, и те, кто оказался в первый раз. Но каждый пришел в детский дом, без преувеличения, по зову сердца.

В уютном дворе, утопающем в зелени и цветах выстроились воспитанники и их педагоги. Дети в детском доме живут семьями, большими семьями по 12-13 человек. Уже совсем взрослые и маленькие, братья и сестры. В празднике участие приняли и те, кто выпускается из стен большого дома и те, кто идет в первый класс и те, кто еще не достает до школьной доски. Конечно, особое внимание выпускникам. Их в этом году здесь три. Для них – напутствие от епископа Туровского и Мозырского Леонида.

Мобильные телефоны для выпускников от «Беларусбанка», портфели для первоклашек от сотрудников областной скорой помощи, 100 абонементов в бассейн и от сользавода, сертификат на 3000 рублей от нефтепереработчиков. И еще – вот такое ведро меда от Николая Кириленко.

Одеты, обуты, полностью экипированы к учебному году. Правда в этой бочке меда есть существенная ложка дегтя. И прежде всего – это отсутствие родительской любви.