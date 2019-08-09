Акция «В школу с добрым сердцем» стартовала в Мозыре

«В школу с добрым сердцем» – именно так называется республиканская благотворительная акция. Её цель – помочь собрать в школу детей воспитанников детских домов и нуждающихся семей. Как стартовала акция в Мозыре, нам расскажет корреспондент Виктория Купрацевич.

Женя с нетерпением ждёт наступления учебного года. Он переходит в 6 класс, любит математику, а еще очень любить рисовать. В его дневнике одни девятки и он не собирается останавливаться на достигнутом. Но свой дневник с оценками Женя покажет только воспитателям, парень живет в детском доме. И мама Жене портфель с принадлежностями не купит, так что остаётся рассчитывать на помощь других. Помочь детям осуществить их мечты может каждый. И сделать это очень просто. Ручки, карандаши, пеналы, краски, тетради – всё это пригодится ребятам в учебном году. Чем больше средств удастся собрать, тем больше радостных детей сядет за парты и с новыми силами примутся получать знания.

Сегодня воспитанники детского дома установили в разных точках города корзины для сбора канцелярских принадлежностей. Каждый желающий, покупая для своего ребёнка школьные товары, может купить что-то и для сирот. Урны для сбора канцелярии установлены в магазинах «Светоч», «Буслик» и «Лидер», а также в торговом центре «Малининский» и на рынке «Славянский». Дети с удовольствием ходят по магазину и с восторгом рассматривают красочные школьные принадлежности. 1 сентября для них – особый день, к нему готовятся заблаговременно. Помочь подготовиться ко Дню знаний, принять участие в благотворительной акции и этим порадовать детские сердца может каждый до 10 сентября. Все собранные школьные принадлежности передадут прямо в руки воспитанникам детского дома.

Маленькие добрые дела чаще всего не требуют больших усилий, причем положительные эмоции от них получают и те, кому они адресованы, и те, кто их совершает.

Виктория Купрацевич, Вячеслав Приписнов. ТКМ