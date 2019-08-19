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Рубрика: Новости

В результате ДТП в Калинковичском районе погиб водитель автомобиля

19 августа 2019, 20:08

18 августа в Калинковичском районе 44-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», двигаясь по автодороге со стороны Бобруйска в направлении Мозыря, завершая обгон, перестроился в свою полосу движения, потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу, где в последствие скончался.

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