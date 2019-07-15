Летнее предложение от «Дана Холдингз»

В торгово-развлекательном центре «Дана Молл» для любителей одеться стильно и со вкусом настоящее раздолье – более 100 международных и белорусских брендов. Шопинг стал ещё доступнее – сейчас скидки достигают 50% и сводят модниц с ума!

Выгодные покупки – не единственное, чем привлекает «Маяк Минска». В «Дана Холдингз» знают – лето должно быть интересным! Поэтому застройщик заботится о том, чтобы жители и гости комплекса могли отлично провести время – увлекательные мероприятия для детей и взрослых буквально каждые выходные.

Вы слышали когда-нибудь о футбольном фристайле? Чемпионат страны по этому виду спорта состоялся в комплексе «Маяк Минска» в минувшие выходные. Там было на что посмотреть!

В выходные в рамках акции «Лето на Маяке» красивейшая пешеходная улица жилого комплекса – бульвар Пикассо – превращается в место отдыха для всей семьи. Нарисовать картину, сыграть в шашки и нарды, прокатиться на огромной надувной горке или устроить «родео» на механическом быке… В программе каждый раз что-то новое, так что с «Дана Холдингз» летнее настроение вам гарантировано!

Бульвар Пикассо – невероятно стильный! Этот широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства словно создан для ярких фотосессий. А венчает бульвар мультимедийный фонтан «Дана Танец» с лазерно-световым шоу в струях танцующей воды. Подлинная краса и новая городская достопримечательность! Здесь всё чаще можно встретить молодоженов.

Купить жильё в комплексе «Маяк Минска» ещё можно – доступны квартиры в доме «Микеланджело», недавно стартовали продажи в доме «Рафаэль». Это последние дома в «Маяке Минска», комплекс фактически достроен, поэтому нужно поторопиться. С каждым днём шансов всё меньше – квадратные метры в лучших районах столицы покупателей находят быстро. Современному комплексу – и новейшая инфраструктура: просторная школа с бассейном и теннисным кортом, строятся и детские сады: один из них уже на финальной стадии, второй возводится прямо возле школы. Все меньше свободных квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» с фасадом на проспект Независимости – дом расположен у самых границ одноименного парка и Ботанического сада. Активно идут продажи и в комплексе «Минск Мир», он строится по принципу «город в городе» и обещает стать центром деловой и развлекательной жизни столицы, а также пространством, удобным для жизни. Рядом с уже заселенным домом «Диадема», например, прямо сейчас строится современный детский сад. Этим летом стоимость метра в «Минск Мире» – от 1900 рублей! Есть и рассрочка от застройщика до 10 лет при внесении первого взноса от 30% стоимости квартиры. А если нет денег на первый взнос, БНБ-банк поможет партнерским кредитом – до 40 тысяч рублей без справок и поручителей под выгодный процент. Кроме того, есть кредитные программы на покупку жилья от банков-партнеров сроком до 20 лет. Подобрать подходящий вариант всегда помогут в офисе продаж «Дана Холдингз». К каждому клиенту здесь индивидуальный подход, поэтому нынешним летом самое время заняться покупкой долгожданной минской квартиры от «Дана Холдингз». Отдел продаж по улице Мстиславца, 9 работает ежедневно. Подробности – на сайте застройщика.