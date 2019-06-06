Знакомство с войсковыми частями, моральная подготовка к службе в армии. Для мозырских старшеклассников прошел масштабный военно-полевой сбор

Экипировка и вооружение, возможность не только посмотреть, но и подержать в руках настоящий пистолет Макарова, собрать и разобрать автомат, сфотографироваться с ручным противотанковым гранатометом. При организации военно-полевого сбора для мозырских школьников сотрудники погранотряда устроили все так, чтобы действительно вызвать неподдельный интерес у подрастающего поколения. Ведь это работа на перспективу, с помощью такой рекламы родной воинской части мотивировать подростков на службу именно в этом подразделении. Ребята наблюдали, как с помощью приборов проверить документы на подлинность, по оставленным следам отыскать контрабандиста, с помощью подручных средств помочь пострадавшему. Также профессиональные военные учили азам самообороны. Отдельное внимание было приковано к кинологической службе. Острый нюх, физическая сила, преданность хозяину и важному государственному делу – охране границы. Четвероногие солдаты демонстрировали поиск наркотиков и задержание нарушителя.

Военно-полевые сборы – это традиционное летнее мероприятие для старшеклассников. Патриотизм, готовность в случае чего защищать свою Родину, и, конечно, одна из главных задач – морально подготовить ребят к службе в вооруженных силах.

Современные подростки, поглощенные гаджетами и соцсетями, что такое война представляют разве что по компьютерным играм. Такого рода сборы показывают, насколько реальная жизнь и виртуальная между собой различаются. Отдел образования заинтересован в том, чтобы подростки получали практические знания. Мобильная динамичная выставка самых ярких нюансов погранслужбы – такая форма работы точно заинтересует.

Военно-полевой сбор проходит на протяжении нескольких дней и на разных площадках. Помимо знакомства с погранвойсками, парни побывали в радиотехническом батальоне, а девушки прошли, так сказать, краткосрочную практику в медучреждениях района.

о воинских частях . Каждый нюанс Сотрудники Мозырского погранотряда работают на перспективу. Одна из задач—подготовить себе достойную смену. В 8 и 16 школах действуют