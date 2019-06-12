Жара. Первые жертвы погодной аномалии

Медики бьют тревогу. В Мозырскую больницу уже обратились первые пациенты с характерными симптомами последствий аномально жаркой погоды. Как защитить себя и своих близких?

Яркое палящее солнце, температура за 30, плюс влажность воздуха около 80 процентов. На улице эффект паровой бани. Одним словом – жара. Уже есть первые жертвы погодной аномалии. На днях в больницу обратилась 56-летняя женщина. Дачница весь день работала на приусадебном участке и уже вечером почувствовала характерные симптомы – головокружение, тошноту, спина покрылась волдырями. С ожогами 15-ти процентов тела пострадавшая госпитализирована. Медики призывают к осторожности, особое внимание к детям, их нежная кожа наиболее восприимчива к агрессивному солнцу. В зоне риска также пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Солнечные ожоги, тепловые удары, перегревание – это исключительно летние диагнозы, от которых вполне возможно уберечься, соблюдая элементарные правила.

Пятому микрорайону повезло, здесь есть свой оазис. В жару это самое популярное место. Здесь собираются и птицы, и люди в поисках спасительной прохлады. У фонтана гуляют, в фонтане ополаскивают и лицо, и руки, и ноги. Да и просто пройтись рядом – уже облегчение. По прогнозам синоптиков, жаркая погода в ближайшие дни сохранится. Они же и обещают то, что столбик термометра начнет опускаться на следующей неделе.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ