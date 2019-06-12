Выставка-ярмарка «Палеская скарбніца» приглашает!

Товары в широком ассортименте и на любой кошелек… В Мозыре открылась традиционная выставка-ярмарка «Полесская скарбница». На этот раз и гостей, и завсегдатаев встречают по-настоящему тепло и даже жарко. Причем в прямом и переносном смысле.

Масштабная торговая площадка собрала воедино и крупных производителей и активных предпринимателей и искусных ремесленников. Более 10 предприятий: Мозырьсоль, Молочные продукты, спиртоводочный завод, ДОК, машиностроительный, «Красный мозырянин», Белсыр, Калинковичский мебельный комбинат, ИК-20, Белдверькомплект, Фабрика художественных изделий, Белгосстрах. Предприятия и организации представили на выставке свои товары и услуги. Павильон предприятия «ИК-20» как небольшой рекламный проспект, представлено всего понемногу. А вот предложить могут гораздо больше. Предприятие выпускает корпусную мебель и мебель из массива. На выставку привезли и вот такой мини-бар. Рядом – целый магазин дверей, Предприятие «Белдверькомплект» уже завоевало доверие покупателей. Межкомнатные двери из массива, металлические двери, качественная фурнитура от ведущих производителей. Кстати, теперь двери можно преподнести в качестве подарка. Сделать это можно с помощью вот такого сертификата.

В павильоне Калинковичского мебельного комбината образцов немного. Больше информации – в рекламных проспектах. Если что-нибудь понравилось, приглашают посетить фирменный магазин.

Предприятие «Белсыр» предлагает покупателям самые качественные сыры: российские, голландские, элитную группу. Причем продукция на выставке продается без торговой наценки.

На улице городской шум разбавляют соловьиные трели. Станислав Макарович приехал из Гомеля. Военный в отставке, ныне – ремесленник. Его продукция – это дело его рук. Как это модно сейчас говорить сплошной hand-made.

«Палесская скарбница» работает с 12 по 15 июня. Покупателей ждут с 10 утра до семи вечера. В субботу торговля продлится до 15 часов.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ