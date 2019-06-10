Выпускные вечера в Мозыре. Шаг во взрослую жизнь

Аттестаты и путевки во взрослую жизнь за минувшие выходные получили 724 выпускника мозырских школ и 142 выпускника областного лицея. О том, как уже почти взрослые парни и девушки прощались с учителями и беззаботным детством, репортаж нашей съемочной группы.

Эти июньские выходные стали особенными для мозырских школьников. С родными учреждениями образования, учителями и, вместе с тем, беззаботным детством, прощались сотни выпускников. Торжественные вечера, посвященные вручению аттестатов, — событие одновременно радостное и волнительное. Вспоминая время учебы, парни и девушки эмоций не скрывают. И обещают навсегда оберегать сложившиеся теплые отношения. Все 142 выпускника Мозырского областного лицея в субботний вечер привычную форму сменили на нарядные платья и костюмы. На площади у Городского Дворца культуры они собирались вместе с родителями, которые волновались, пожалуй, больше самих ребят. А у Аллы Николаевны повод для переживания и гордости двойной. Учитель истории и обществоведения прощалась со своим выпускным классом и сопровождала на празднике дочь. Тоже выпускницу лицея.

Вручение аттестатов часто приравнивают к получению путевки во взрослую жизнь. Хотя для родителей и педагогов они все равно останутся детьми. Умными, талантливыми, амбициозными, целеустремленными. В этом году лицеисты поставили рекорд по количеству золотых и серебряных медалей: их вручено 28! Еще 29-ти выпускникам вручены особые лицейские медали. И впервые у трех ребят в аттестате – одни десятки. Кстати, даже при выборе наряда для выпускного вечера лицеисты руководствовались не только внешней красотой, но и внутренним содержанием. Как, например, Максим, костюм которого украсила стильная деревянная «бабочка».

У девочек в тренде оказались не только шикарные платье, но и строгие брючные костюмы ярких расцветок. Многие выпускницы признавались, готовиться к главному торжеству года начали практически с сентября. В программе каждой школы – официальная часть с приглашением почетных гостей. Уже бывших одиннадцатиклассников 7-ой школы чествовали на сцене Дворца культуры «Строитель». Затем – праздники уже по своему, индивидуальному авторскому сценарию. Ведь одинаковых выпускных, как и одинаковых выпускников не бывает. Сотни фотографий для социальных сетей, цветы и поздравления. Не обходятся выпускные и без теплых напутственных слов.

Всего школы Мозырского района в этом году покинули 724 выпускника. 55 из них получили золотые медали еще 4 – серебряные. Уроки, экзамены и последний звонок для них уже позади. А впереди – целая жизнь, которая начнется с централизованного тестирования и вступительной кампании.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ