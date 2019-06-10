Выпускной бал в Калинковичах

В Калинковичах прощание со школой – праздник районного масштаба. Выпускников всех учреждений образования собрали на центральной городской площади, где вручали медали и награды лучшим из лучших.

Вечером 8 июня на центральной площади Калинковичей собрались выпускники всех школ района. Большое торжественное мероприятие – ежегодная традиция, которая объединяет сотни людей: самих вчерашних школьников, их родителей, родственников и друзей, и педагогов. Духовное напутствие выпускникам прозвучало от служителей церкви. Не забыли во время праздника и о приближающейся важной дате – 75-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В память о погибших солдатах выпускники возложили цветы к мемориалу. Затем здесь же, на главной городской площади, лучшим из лучших вручили аттестаты особого образца. Золотые и серебряные медали вручены 32-м выпускникам. Имена трех из них – Кирилла Гришана, Данилы Балашова и Елизаветы Кошман, — внесены в районную Книгу почета. Сами награжденные признаются, такая честь – достойная награда за труд. Хотя современная программа обучения достаточно сложна.

Несмотря на торжественность момента, со школьной жизнью медалисты прощаются с нотками легкой грусти. В новую взрослую жизнь выпускниц творчески провожали папы: они не побоялись на глазах у всех станцевать с красивыми дочками. Традиционный трогательный момент – вальс выпускников. Не обошлось и без запуска воздушных шаров и прощального шествия. После районного чествования нарядные старшеклассники разъехались по своим учреждениям образования, чтобы попрощаться с учителями. И уже сегодня сменить статус «выпускник» на статус «абитуриент». А к осени обязательно стать студентами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ