Выпуск изделий из шамотной глины возобновили на Мозырской фабрике художественных изделий

Все новое –это хорошо забытое старое. Решили на Мозырской фабрике художественных изделий и возобновили выпуск изделий из шамотной глины. Помните вот эти городские скульптуры – забавного буратино, старичка-подсвечника, амфору? Так вот, все они выполнены из особого материала, шамотной глины. Устойчивые к теплу и холоду, высокопрочные и, и главное, оригинальные и красивые. что ценители найдутся. Ведь изделия из шамотной глины – это универсальный декор, который будет гармонично смотреться в интерьере любого стиля и на любом приусадебном участке. Тем более, что глина впитывает в себя талант и теплоту рук мастера. На фабрике готовы к экспериментам, совместным. Ваша задумка – исполнение мастеров. Не ограничивайте себя в фантазиях и приходите за уникальными изделиями!