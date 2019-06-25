Выездное заседание Гомельского областного исполнительного комитета прошло на базе Мозырского района

Выездное заседание Гомельского облисполкома на базе Мозырского района проходило в расширенном формате. В президиуме первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, помощник Президента по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, исполняющий обязанности председателя облисполкома Геннадий Соловей. В зале – руководители республиканских органов госуправления, структурных подразделений облисполкома, райисполкома, руководители организаций, расположенных на территории района. Главная тема для обсуждения – реализация плана комплексного развития Мозырщины до 2020 года. Район – одна из ключевых административных единиц региона. Выгодное географическое положение, мощный промышленный потенциал, трудовые и природные ресурсы, целенаправленная инвестиционная политика. В структурном отношении мозырская экономика представляет собой сбалансированную систему. Модель жизнедеятельности Мозырского района делает акцент не только на развитие сильных сторон, но и на преодоление существующих проблемных моментов. Модернизация предприятий, техническое перевооружение, рост производственных мощностей. Так, Мозырским нефтеперерабатывающим заводом будет продолжена реализация проекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. «Мозырьсоль» проводит модернизацию сушильного отделения главного корпуса по производству соли и строительство рассолодобывающей и водозаборной скважины. Мозырский машиностроительный завод планирует обновление парка оборудования, открытие фирменного магазина Belarus. Технологическое перевооружение продолжат ОАО «Беларускабель» и Мозырская швейная фабрика «Надэкс». В комплексном плане отражены и проблемные вопросы, которые необходимо решить для улучшения ситуации по отдельным предприятиям. Например, износ мощностей свыше 65% имеют четыре промпредприятия. В некоторых организациях фиксируется недозагрузка производственных мощностей, наличие неиспользуемых площадей или территорий. Также планом предусмотрено комплексное благоустройство территории, строительство новых объектов, что повлечет создание новых рабочих мест. Прорабатывается вопрос о передаче в собственность района фабрики художественных изделий и хлебозавода. Когда-то такой эксперимент был произведен с экс-базой «Криничная», завершился он успешно, отстающее предприятие перешло в ранг динамично развивающихся. Комплексный план подразумевает и реализацию ряда социально-значимых инвестиционных проектов. Таких, как введение в строй второй очереди физкультурно-оздоровительного центра, реконструкцию театра, центра детского творчества, водозабора в Лучежевичах. Не так давно Мозырь вошел в число 11 городов республики, в которых предусмотрено ускоренное социально-экономическое развитие. Мероприятия комплексного плана направлены на повышение эффективности экономики района, формирование долгосрочной основы ее устойчивого роста и повышение уровня благосостояния тех, кто здесь проживает.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ