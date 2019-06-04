Встреча ракетчиков, служивших на полигоне Кура

Москва, Минск, Винница, Гомель, Мозырь, Пинск. Такова география ветеранов-ракетчиков, которые собрались в пятницу в нашем городе. Значимый повод для встречи – день рождения полигона Кура, где служили многие из них.

Мозырские ветераны ракетных войск пригласили в гости друзей и коллег из России и разных белорусских городов. Повод – 64-й день рождения полигона Кура, службу на котором проходили ракетчики. Вся территория Куры – это участок тайги размером 93 на 142 километра. Он располагается на полуострове Камчатка, в болотистой безлюдной местности. Туда офицеры отправлялись вместе с семьями. В тяжелых природных условиях несли службу, испытывали ракеты. И растили детей. Участниками праздничного митинга стали сами офицеры, члены их семей, а также кадеты 15-й школы и их педагоги, и представители общественных организаций. Мероприятие прошло у памятного знака – большой ракеты, которая установлена на улице Малинина. Гости поздравляли друг друга и делились душевными воспоминаниями.

После завершения митинга ракетчиков ждал еще один сбор – в актовом зале 15-й школе. А следующую встречу сослуживцев наметили на декабрь этого года, когда будет праздноваться 60-летие ракетных войск стратегического назначения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ