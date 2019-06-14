Вручение аттестатов о среднем образовании в ИК-20

Не так давно прошли выпускные вечера. Бывшие школьники получили аттестаты и, как говорится, отправились в самостоятельную жизнь. Впервые торжественная церемония с вручением документов о получении базового и среднего образования прошла и в исправительной колонии № 20.

Выпускник 11 класса Руслан Товтын сегодня в торжественной, насколько это возможно, обстановке получил аттестат о среднем образовании. Его путь к этому моменту был непростой, то что много лет назад Руслан не закончил на свободе, удалось завершить сейчас, в исправительной колонии № 20. У молодого человека грандиозные планы, несколько следующих лет в тюрьме, которые ему осталось здесь провести, решил использовать максимально полезно – Руслан хочет стать студентом ВУЗа.

На торжественной церемонии, которая проходила в местном клубе, осужденные исправительного учреждения, всего 21 человек, получили аттестаты о базовом и среднем образовании. Заслужить заветную корочку было непросто: кропотливая самостоятельная работа, а после, как водится, экзамены. К слову, экзаменационная комиссия была приятна удивлена уровнем подготовки.

Проект, благодаря которому осужденные смогли окончить базовую и среднюю школу, в колонии возник не спонтанно. Это часть исправительного процесса. Рецидив преступления зачастую порождает не востребованность на свободе. Получение аттестата – это новые знания, новые возможности, стремления и амбиции.

Несмотря на скромность церемонии, в ИК-20 основные праздничные выпускные традиции были соблюдены. Поздравительные речи, напутствия, многочисленные благодарности вперемежку с музыкальными номерами. Радостные выпускники, довольные педагоги и директор средней школы № 6. Именно на базе этой школы организован экстернат.

Для Сергея Кучинского это знаковый день. Он выпускник. В 43 года получил аттестат о базовом образовании. Признается, было непросто. Торжественная церемония вручения аттестатов завершилась совместным фото. Выпускной в ИК-20 – название весьма условное. В самостоятельную жизнь выпускники же отправятся только после окончания срока, который был назначен судом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ