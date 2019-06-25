Сегодня возобновило работу отделение «Беларусбанка» на Пролетарской. Ремонтные работы длились около полугода. Местные жителя подняли эту проблему во время «Большого разговора с Президентом» Александром Лукашенко, который состоялся в начале марта этого года.

«Беларусбанк» единственный из банков, который имеет свое отделение на Пролетарской. Полгода назад оно закрылось на ремонт и несмотря на то, что рядом находится почта и есть инфо- киоски, у местных жителей возникли некоторые неудобства. Здание было продано мозырскому предпринимателю. В основном пенсионеры переживали, что банка у них не будет, а будет очередной магазин. Действительно, собственник сменился, но и отделение 317\59 сохранилось. Оно располагается в этом же здании, но вход с другой стороны. Ремонтные работы планировали закончить до 1 июля, а справились заранее. 25 июня стал первым рабочим днем. Клиентский зал 78 квадратных метров, два универсальных рабочих места и одно бизнес место. Есть инфо-киоск. В общем, все для клиента и первые клиенты это оценили.

Оплата коммуналки, обмен валют, кредиты, платежные карточки. Здесь доступен весь перечень услуг. Жители Пролетарской и ближайших улиц теперь на себе прочувствовали то, что слоган «Беларусбанк» —всегда рядом» — это не пустые слова.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ