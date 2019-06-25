Сегодня возобновило работу отделение «Беларусбанка» на Пролетарской. Ремонтные работы длились около полугода. Местные жителя подняли эту проблему во время «Большого разговора с Президентом» Александром Лукашенко, который состоялся в начале марта этого года.
«Беларусбанк» единственный из банков, который имеет свое отделение на Пролетарской. Полгода назад оно закрылось на ремонт и несмотря на то, что рядом находится почта и есть инфо- киоски, у местных жителей возникли некоторые неудобства. Здание было продано мозырскому предпринимателю. В основном пенсионеры переживали, что банка у них не будет, а будет очередной магазин. Действительно, собственник сменился, но и отделение 317\59 сохранилось. Оно располагается в этом же здании, но вход с другой стороны. Ремонтные работы планировали закончить до 1 июля, а справились заранее. 25 июня стал первым рабочим днем. Клиентский зал 78 квадратных метров, два универсальных рабочих места и одно бизнес место. Есть инфо-киоск. В общем, все для клиента и первые клиенты это оценили.
Оплата коммуналки, обмен валют, кредиты, платежные карточки. Здесь доступен весь перечень услуг. Жители Пролетарской и ближайших улиц теперь на себе прочувствовали то, что слоган «Беларусбанк» —всегда рядом» — это не пустые слова.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Возобновило работу отделение «Беларусбанка» на Пролетарской
Сегодня возобновило работу отделение «Беларусбанка» на Пролетарской. Ремонтные работы длились около полугода. Местные жителя подняли эту проблему во время «Большого разговора с Президентом» Александром Лукашенко, который состоялся в начале марта этого года.