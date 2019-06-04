«Веселый трамвайчик» Мозырского нефтеперерабатывающего завода

В путешествие на одном из самых интересных видов общественного транспорта – трамвае, — 1 июня отправились больше полутора сотен детей нефтепереработчиков. Ежегодная акция Мозырского НПЗ – это одновременно возможность удовлетворить детское любопытство, рассказать и показать, где работают родители и, может быть, пробудить интерес к будущей профессии.

У «Веселого трамвайчика» в этом году было два маршрута. Один пролегал до трамвайного управления, в котором организовали познавательную экскурсию. Другой – к центральной заводской проходной, где детей встречал генеральный директор завода Виталий Павлов. Всех родителей оставили на месте сбора – на площадке у Дворца культуры НПЗ. Среди них оказалось много «опытных» участников летней акции. Воспоминания о таких поездках хранят и сами юные путешественники. В дороге детей ждали рассказ о работе завода и о профессиях в сфере нефтепереработки. Чтобы не было скучно – конкурсы и викторины. Не обошлось и без сладких сюрпризов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ