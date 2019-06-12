Вчера в Мозыре в районе нового моста в Припяти утонул мужчина,1963 года рождения

Вечером 11 июня двое мозырян отдыхали на реке Припять в районе нового моста. По словам очевидцев, мужчины распивали спиртное. Один из них пошел купаться и внезапно исчез под водой, буквально в метрах 20 от берега. На место были вызваны сотрудники правоохранительной органов и спасатели. Спустя считанные минуты после начала операции водолазы извлекли тело. На данный момент проводится проверка. ОСВОД обращается ко всем мозырянам с просьбой неукоснительно соблюдать правила поведения на воде. С начала сезона в Мозырском районе это уже второе по счету происшествие на воде. Ранее, в Творичевке, при неустановленных обстоятельствах утонул мужчина. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.