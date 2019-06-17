В воскресенье 16 июня медики отметили свой профессиональный праздник.

В зале Дворца культуры МНПЗ собрались те, кого называют людьми в белых халатах. Это особая каста, те, кто выбрал самую благородную в мире профессию. На счету многих сидящих в зале – десятки спасенных жизней. И это не одномоментный подвиг, а каждодневная работа. Выбор этой профессии говорит об особом милосердии, о желании помогать и спасать. Накануне профессионального праздника со сцены звучали только искрение слова и самые теплые пожелания. Мозырь в медицинском плане – это крупный межрайонный центр, в котором специализированная медицинская помощь оказывается населению шести районов Полесского региона. В отрасли трудится более 3, 5 тыс. человек, в их числе 538 врачей, около 1700 медсестер. Армия в белых халатах стоит на страже нашего здоровья. И в борьбе за жизнь эти люди добиваются успеха.