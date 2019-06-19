В собор Архангела Михаила привезли ковчег с частицей мощей Святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца

В настоящее время мощи святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца хранятся на греческом острове Корфу, в храме, построенном в его честь, а по миру для поклонения переносят только его десницу. Почти четыре века после падения Константинополя она хранилась в Ватикане, и только в 1984 году была передана Православной Церкви. В Мозырь ковчег с частицей мощей святого прибыл по благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида. Невзирая на то, что в православии материальный достаток не считается истинной целью человека, о нем не принято просить и молиться, но среди тех, кого Церковь считает святыми, есть тот, к кому часто обращаются с просьбами о материальной помощи и стабильности. Спиридона Тримифунтского часто просят помочь с делами на работе, с деньгами, с решением жилищных трудностей и других мирских дел. В целом, Святителя Спиридона Тримифунтского почитают в христианстве как чудотворца, заступника обездоленных. Ковчег с Частицей мощей святого пробудет в Свято-Михайловском кафедральном соборе до 30 июня. Поклониться святыне можно ежедневно с 7.30 до 19.30