В рамках работы «Палескай скарбнiцы» был организован форум «Школа экспорта»

В рамках работы универсальной выставки-ярмарки «Палеская скарбнiца» был организован форум «Школа экспорта». Инициатор проведения – Белорусская торгово-промышленная палата. Задачи глобальные – помочь представителям делового сообщества выйти за пределы страны, на зарубежные рынки.

Мозырь входит в список 11 городов Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. Поэтому внимание к району самое пристальное. Закономерно, что семинар белорусской торгово-промышленной палаты «Школа экспорта» решено было провести именно здесь, в рамках работы выставки-ярмарки «Палеская скарбнiца». У Мозырского района богатый промышленный потенциал. Производить качественную продукцию – это, конечно же, хорошо, но нужно уметь ее реализовать. Поиск новых рынков сбыта, новых методов работы. Торгово-промышленная палата позиционирует себя как оператор продвижения товаров на зарубежные торговые площадки. А продавать за границу нужно грамотно и профессионально, только тогда будет финансовый результат. Оказать практическое содействия предприятиям в совершенствовании внешнеэкономической деятельности, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров. Один из проектов торгово-промышленной палаты так и называется – «Школа экспорта». Бизнес нуждается в грамотном сопровождении. Торгово-промышленная палата оказывает многочисленные услуги, информационные юридические консультации, патентно-лицензионная деятельность вплоть до оценки благонадежности потенциального партнера и даже целого рынка. Соглашения подписаны и действуют с 99 странами. Для Мозыря проведение семинара «Школа бизнеса» весьма актуально, район экспорто ориентирован, но, как говорится, нет предела для совершенствования. Потенциал неисчерпаем.

Универсальная выставка ярмарка «Палеская скабнiца» – это один из наглядных проектов реализации масштабной деятельности по продвижению товаров и услуг, которую проводит торгово-промышленная палата. Экспозиция с годами уже стала брендом Полесского региона. Торжественное открытие состоялось сразу после бизнес-семинара. Выставка-ярмарка проводится уже в 14 раз. В этом году на «Палеской скарбнiце» свою продукцию представили 11 местных предприятий – «Мозырьсоль», «Молочные продукты», «Этанол», а также индивидуальные предприниматели и ремесленники. Всего представлено около 50 экспонентов. Традиционно посетить важное экономическое мероприятие приглашаются иностранные делегации. Этот год не стал исключением. На приглашение откликнулись партнеры из Херсонской области.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ