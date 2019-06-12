В Мозырском районе с 11 июня введен запрет на посещение лесов

В Мозырском районе с 11 июня 2019 г. В связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды, введен запрет на посещение лесов. В связи с этим запрещается: нахождение в лесных массивах граждан; проведение работ; въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

Служба охраны леса лесхоза и структурные подразделения работают в тесном взаимодействии. Организовано ежедневное дежурство. В случае обнаружения пожара просьба информировать охрану леса по тел.: 24-71-21. Оперативная обстановка отражается на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси, которая размещена на сайте Минлесхоза.

На сегодняшний день запреты и ограничения введены в 36 районах в том числе в 17 районах Гомельской области.