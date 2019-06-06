В Мозырском районе пьяный сельчанин изрубил топором машину

В деревне Слобода Мозырского района местный житель на молочно-товарной ферме напал на автомобиль агронома. 43-летний безработный мужчина в этот день изрядно выпил. Чем ему не понравилась «Niva», теперь пытаются выяснить правоохранители. Но в тот момент он схватил топор и стал наносить им удары по автомобилю. Как утверждают свидетели, явных причин для этого не было. С агрономом он не конфликтовал. Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.