В Мозырском центре творчества детей и молодежи подвели итоги фестиваля-конкурса «Мастера пера и Word»

Сплотить вокруг себя оригинально мыслящих подростков, которые умеют подметить тонкости событий, ярко воспринимают окружающую вокруг себя действительность или хотят этому научиться. Именно так позиционирует себя клуб «Юный журналист», который с 2002 года работает при Мозырском центре творчества детей и молодежи. Клуб – это братство, которое объединяет начинающих мастеров. Фестиваль-конкурс профмастерства – клубная традиция, стимуляция творческой деятельности. Победителей выбирают по нескольким номинациям. В этот раз чествовали аудиовизуальщиков, блогеров Instagram, создателей лучшего видеорепортажа, наградили и лучшие школьные телестудии. Для нынешнего поколения будущих журналистов границы информационного поля и поля деятельности весьма широки. Своими мнениями и взглядами можно делиться с интернет-пользователями, снимать видеоролики и блоги, делать все возможное, конечно же, в рамках приличия, а можно стать популярным колумнистом в своей школьной газете.

В клубе «Юный журналист» творчество и креатив своих ребят всячески поддерживают. За 17 лет работы 14 выпускников получили профессиональное образование. А нынешние учащиеся – лауреаты и дипломанты литературных и журналистских конкурсов, специальные корреспонденты районных и областных средств массовой информации. В общем, глядя на современное поколение ребят, любознательных, ищущих себя, страждущих новых знаний и стремящихся к постоянным открытиям, можно не переживать – информационный вакуум мозырянам не грозит.