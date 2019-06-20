В Мозыре задержана воровка-карманница. Женщина специализировалась на дамских сумочках, точнее на кошельках, которые находились в них.

В мае в мозырскую милицию стали обращаться женщины и заявлять о кражах из сумок. Преступления произошли в разных магазинах города. Следственно-оперативная группа изъяла видео с камер наблюдения. Правоохранители видео проанализировали и обратили внимание на то, что во всех случаях на кадрах присутствует одна и та же женщина. Следующая задача была установить ее личность. Оказалось, дама весьма известная в Калинковичах. Эта профессиональная карманница, которая полгода назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала очередное наказание за совершение аналогичных краж. Ловкость рук и ничего более. Играя роль обычного покупателя, женщина выбирала потенциальную жертву, становилась с ней рядом и незаметно совершала кражу из сумочки. Пока известно о 5 таких фактах. Но не исключено, что эпизодов будет гораздо больше. 45-летняя жительница Калинковичей неоднократно судима. Сейчас ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ