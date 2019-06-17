В Мозыре утонул 17-летний парень

Трагически оборвалась жизнь 17-летнего выпускника одной из мозырских школ. Подросток отдыхал с другом на реке Припять на несанкционированном пляже в районе гребной базы. Это было вечером 14 июня. Парень пошел окунуться, нырнул и пропал. Очевидцы вызвали спасателей. Юноша стал второй жертвой водной стихии с начала сезона. Причем, оба несчастных случая произошли в течение одной недели. За пару дней до этого происшествия утонул мужчина в районе нового моста. Спасатели призывают к бдительности и напоминают: вода ошибок не прощает.

В Мозыре есть один официальный пляж. Расположен он на левобережье Припяти. На данный момент из-за несоответствия санитарным нормам купание в реке запрещено. Но этот запрет носит рекомендательный характер. Все службы работают в режиме боеготовности. Совместные рейды из числа спасателей на воде, сотрудников МЧС, РОВД, педагогов проводятся регулярно. Профилактическая работа ведется не только в пределах границы официального пляжа, но и в популярных несанкционированных местах отдыха. Это карьер в районе Полесской, а также озера в Васьковке и Каменке.