В Мозыре собрались лучшие санитарные дружины со всей Гомельской области, чтобы определить победителя. Всего 7 команд. От нас – команда Мозырского райжилкомхоза.

Что делать, если человека ударило током, или же как себя вести с инфицированным больным? Что предпринять, если на предприятии произошел выброс аммиака? На областных соревнованиях гражданских формирований отрабатывались ЧП различного рода, чтобы посмотреть насколько грамотно люди будут действовать в экстренных ситуациях, где счет идет на секунды. В Мозыре собрались 7 лучших команд. Гомель, Калинковичи, Речица, Рогачев. Санитарная дружина Светлогорского химволокна –прошлогодние победители. Приехали, чтобы и в этот раз подтвердить свой титул. Безопасность людей – это главная функция Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и сами люди должны знать, как вести себя в случае, когда нужно оказать помощь пострадавшему, минимизировать последствия происшествия еще до приезда профессиональных спасателей. Поэтому и ставка делается на гражданские формирование, которые активно работают на базе предприятий. Теоретическая подготовка, практическая отработка полученных знаний. Санитарные дружины постоянно находятся в тонусе. Областное соревнование – мощная мотивация продемонстрировать навыки и победить, а сам процесс подготовки не только познавательный, но и увлекательный. В рамках соревнования санитарных дружин отрабатывались далеко не рядовые, а экстренные ситуации. Причем, мероприятие состоялось, несмотря на объявленный оранжевый уровень опасности. Благодаря погоде конкурсные условия были максимально приближены к реальности.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ