В Мозыре открылся единственный в Беларуси Общественный Центр Социальных Услуг «Особое сердце». Проект реализовала местная организация Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам при поддержке зарубежных фондов.

Открытие Общественного Центра Социальных Услуг «Особое сердце» стало действительно настоящим праздником для семей, воспитывающих детей с особенностями. В силу диагнозов у этих ребят ограничены возможности, но, при грамотном подходе, компетентной помощи специалистов, можно максимально раскрыть их потенциал, социализировать и адаптировать. Улучшить качество жизни людей с инвалидностью и способствовать интеграции в общество, преодолевая все барьеры – задачи центра. Перечень услуг, который здесь оказывают, весьма широк. В каждом случае –индивидуальный подход. Люди с инвалидностью здесь обучаются навыкам этикета и поведения в общественных местах, рукоделию, домоводству, компьютерной грамотности. В центре «Особое сердце» особенные дети и родители, общаются, получают юридическую помощь и главное – морально-психологическую поддержку.

Люди с инвалидностью могут и должны быть полезны обществу. Социальная изоляция – это главная проблема. Один из ключевых моментов преодоления барьеров – трудоустройство. Найти работу человеку с ограниченными возможностями сложно. Кстати, в штат центра «Особое сердце» зачислены парень и девушка с особенностями. Они будут помогать социализироваться другим ребятам и вместе с тем сами себе. Адрес общественного центра социальных услуг: Мозырь, Нефтестроителей, 1. Здесь всегда рады тем, кто считает, что ограниченные возможности – это понятие условное и абстрактное, ведь возможности для развития никогда не ограничены.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ