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Рубрика: Новости

В деревне Осовец Мозырского района горел нежилой дом

5 июня 2019, 20:13

3 июня на пульт центра оперативного управления МЧС поступило сообщение – в деревне Осовец горит нежилой дом. К моменту прибытия спасателей, огонь уничтожил стены и кровлю деревянного строения. Одна из версий ЧП – поджог. Материалы переданы в РОВД. Теперь милиционерам предстоит найти, кто это сделал, а также выяснить причины происшествия: кто-то поджег строение сознательно или дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

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