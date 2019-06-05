В деревне Осовец Мозырского района горел нежилой дом

3 июня на пульт центра оперативного управления МЧС поступило сообщение – в деревне Осовец горит нежилой дом. К моменту прибытия спасателей, огонь уничтожил стены и кровлю деревянного строения. Одна из версий ЧП – поджог. Материалы переданы в РОВД. Теперь милиционерам предстоит найти, кто это сделал, а также выяснить причины происшествия: кто-то поджег строение сознательно или дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.