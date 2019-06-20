Турнир по бильярду организовал районный совет ветеранов

В преддверии 75 годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков районный совет ветеранов организовал турнир по бильярду. Мероприятие прошло в кинотеатре «Мир».

В холле кинотеатра – энергичные, бодрые, настроенные на победу, а главное на хороший отдых мужчины. Это участники районного турнира по бильярду, организованного мозырской районной ветеранской организацией. Мероприятие традиционное, в этом году его приурочили к 75 летию освобождения Беларуси. Нарушая спортивные традиции, в самом начале турнира вручили медаль. Не спортивную, но почетную, выпущенную в России к 100- летию Октябрьской революции.

Но на таких мероприятиях, главные, конечно, спортивные награды. По словам Анатолия Александровича, победа – это всегда приятно, но общение и позитивное настроение дают гораздо больше эмоций.

А за бильярдными столами в это время во всю кипели страсти. Кто точнее забросит шар в лузу, кто не потерял сноровку, кто не собирается записываться в ряды пенсионеров? Совет ветеранов Мозыря не дает стареть душой. Валерий Ефимович Сулим когда-то возглавлял сользавод. Сегодня он активный участник и заводских мероприятий, и мероприятий совета ветеранов. На приглашение к участию в этом турнире откликнулся охотно.

Всего в Мозыре 114 первичных ветеранских организаций. В них состоит почти 22 тысячи человек. Нынешнее мероприятие – одно из десятков, которые организовывает совет ветеранов. Экскурсии, концерты, встречи с молодежью. Золотая пора жизни – время, которое можно и нужно посвящать себе.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ