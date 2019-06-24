Туристический слет совхоз-комбината «Заря»

Кто хорошо работает, тому положен хороший отдых, уверены в совхоз-комбинате «Заря». Для своих работников в минувшие выходные предприятие провело туристический слет. Проливной ливень не отразился на боевом духе и настроении.

Тимбилдинг – современный термин, который означает комплекс специальных мероприятий, цель которых – сплочение коллектива и создание единой команды из «разношерстного» штата работников. Совхоз-комбинат «Заря» для своих работников организовал тимбилдинг на природе – туристический слет. Причем ливень, под которым проходила полоса препятствий, главное спортивное мероприятие, еще больше сплотил участников команд. Поддержать в трудную минуту, а если надо, то и донести коллегу, выбившегося из сил – чем не укрепление корпоративного духа? Теперь с таким боевым товарищем не просто на производство, но и в разведку. Полоса препятствий была действительно непростой. Но только не для тех, кто постоянно перевыполняет показатели. «Заревцы» продемонстрировали и физическую силу, и выносливость.

Во время слета его участники не только соревновались в ловкости и физической силе, но и демонстрировали туристическое мастерство, а также креативность. В первый день мероприятия собирали палатки на время, а после выбирали палаточный городок- победитель. Организация места дислокации, коммуникации, насколько это возможно на природе, а еще фантазия. Первое место отдали палаточному городку цеха переработки. В общем, на турслете «Зари» действительно было чем заняться. Главный результат – всеообщее хорошее настроение даже несмотря на капризы природы.

Для «Зари» этот туристический слет стал первым, но вышел не комом. Даже несмотря на непрерывный ливень. На предприятии уверены, мероприятие обязательно сделают корпоративной традицией.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ