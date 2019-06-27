Торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам Мозырского государственного педагогического университета состоялось сегодня. Всего с альма-матер в этом году прощаются более пятисот молодых ребят.

На большой праздник в Городской Дворец культуры пригласили лучших выпускников Мозырского государственного педагогического университета. Всего в этом году стены вуза покинут более пятисот парней и девушек, отучившихся на дневном и заочном отделениях. Но в этом зале – сплошь отличники и активисты студенческой жизни, их родители, преподаватели, руководящий состав университета и школ района, а также почетные гости.

Главной кузнице педагогических кадров региона есть чем гордиться: семь выпускников торжество покинут со свидетельствами специального фонда Президента по поддержке одаренной молодежи, у 17-ти – красные дипломы. Больше десяти специальных грамот ректора вручили иностранным студентам. Не забыли и о ребятах, которые все эти годы занимали активную позицию в общественной жизни вуза.

С Мозырским педагогическим сегодня попрощались и полсотни магистрантов. Все присутствующие не скрывали волнения. Выпускникам желали хорошего настроения, удачи и карьерного роста. Насколько он будет быстрым, покажет время. А уже в августе большинство вчерашних студентов придут на свои первые рабочие места.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ