Соревнования по любительской выездке на лошадях

Конный спорт развивают на Мозырщине. Участниками первых крупных соревнований на базе конюшни «Лошадиный рай» стали юные наездницы.

Грация, эстетика и величие – все это о конном спорте. Юные ученики конюшни «Лошадиный рай» – девочки и мальчики, действительно влюбленные в свое хобби. Для них породистые красавцы – верные партнеры и друзья. Наездники рассказывают, у каждой лошади свой характер, свои привычки, каждая требует индивидуального подхода.

11-летняя Софья впервые верхом проехала год назад. Сначала обкатывала Локона, потом подружилась с Грандом. И именно с ним выступала на соревнованиях, впервые организованных в Мозыре. Турниру предшествовали месяцы тренировок. На манеже оттачивались умение грациозно и, в тоже время, уверенно держаться в седле и отрабатывались различные элементы. Но перед каждым учеником всегда стоит и еще ряд задач. Прошедший турнир по любительской выездке для учеников мозырского клуба верховой езды стал важным стартом. Все его 11 участников сумели достойно показать себя перед строгой судейской коллегией – мастерами конного спорта и кандидатами в мастера из Минска и Гомеля. Среди участников турнира были разыграны несколько комплектов наград. Призы и подарки получили все наездники без исключения. Важной частью мероприятия, безусловно, стали поддержка тренера, родителей и друзей, их громкие аплодисменты и крепкие теплые объятия уже после выступлений.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ