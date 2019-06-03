Конный спорт развивают на Мозырщине. Участниками первых крупных соревнований на базе конюшни «Лошадиный рай» стали юные наездницы.
Грация, эстетика и величие – все это о конном спорте. Юные ученики конюшни «Лошадиный рай» – девочки и мальчики, действительно влюбленные в свое хобби. Для них породистые красавцы – верные партнеры и друзья. Наездники рассказывают, у каждой лошади свой характер, свои привычки, каждая требует индивидуального подхода.
11-летняя Софья впервые верхом проехала год назад. Сначала обкатывала Локона, потом подружилась с Грандом. И именно с ним выступала на соревнованиях, впервые организованных в Мозыре. Турниру предшествовали месяцы тренировок. На манеже оттачивались умение грациозно и, в тоже время, уверенно держаться в седле и отрабатывались различные элементы. Но перед каждым учеником всегда стоит и еще ряд задач. Прошедший турнир по любительской выездке для учеников мозырского клуба верховой езды стал важным стартом. Все его 11 участников сумели достойно показать себя перед строгой судейской коллегией – мастерами конного спорта и кандидатами в мастера из Минска и Гомеля. Среди участников турнира были разыграны несколько комплектов наград. Призы и подарки получили все наездники без исключения. Важной частью мероприятия, безусловно, стали поддержка тренера, родителей и друзей, их громкие аплодисменты и крепкие теплые объятия уже после выступлений.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Соревнования по любительской выездке на лошадях
Конный спорт развивают на Мозырщине. Участниками первых крупных соревнований на базе конюшни «Лошадиный рай» стали юные наездницы.