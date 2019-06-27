Снят запрет на посещение лесов

Температурные рекорды в этом году обновлялись не раз. Жара испытывала людей. Угроза нависала и над лесами. Запрет на посещение был введен в 82 районах. В понедельник после прошедших дождей в части регионов ограничения сняли.

По данным Министерства лесного хозяйства в сравнении с прошлой неделей количество районов с запретом на посещение лесов снизилось с 82 до 46. Что касается Гомельщины, то ограничения сохранились в 13 районах. Мозырщина не в их числе, как и ближайший Калинковичский район. После длительных осадков ситуация в лесном фонде стабилизировалась. С понедельника наши леса открыты для посещения.

В ближайшее время рекордная для Беларуси жара отступит. Ожидается прохладная погода с осадками. Правда, уже с понедельника – снова плюс 30 и выше. Актуальную карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси можно посмотреть на сайте Министерства лесного хозяйства. http://www.mlh.by/maps/map.php