Смотровая комиссия в ЖЭУ № 10

Четверг – время работы смотровых комиссий. Представители ЖЭУ, МЧС, энергонадзора, горгаза, педагоги посещают адреса тех, кто нуждается в повышенном внимании. Это многодетные семьи, пожилые, одинокие, люди с ограниченными возможностями.

Новый микрорайон «Наровчизна». Здесь самая большая в Мозыре концентрация детей на один квадратный метр. Квартиры заселили молодые семьи, которые активно поднимают белорусскую демографию. Дети – это хорошо, уверены члены смотровой комиссии ЖЭУ-10. Главная цель посещений – узнать насколько комфортны и безопасны условия проживания юных мозырян. А еще напомнить правила поведения. Москитная сетка создает иллюзию преграды. В республике, в том числе и в районе уже были несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Не оставляйте детей одних ни дома, ни на водоемах. Бдительный контроль взрослых за любознательными непоседами – гарант безопасности. Мой дом – моя крепость. К сожалению, в доме тоже может возникнуть чрезвычайная ситуация. Смотровая комиссия уделяет особое внимание наличию пожарных извещателей.

Жилищно-эксплуатационный участок № 10, пожалуй, самый большой в территориальном плане. ЖЭУ-10 обслуживает 267 домов в районе, его границы от Барбарова до Глиницы. В общем, работы смотровым комиссиям хватает. Представители всех заинтересованных служб и ведомств, ЖЭУ, МЧС, энергонадзора, горгаза, педагоги регулярно посещают адреса тех, кто нуждается в повышенном внимании. А это многодетные семьи, пожилые, одинокие, люди с ограниченными возможностями. Задачи –посмотреть условия проживая, выявить проблемные моменты, оказать посильную помощь.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ