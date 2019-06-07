Школьники Мозыря завершили сезон интеллектуальных сражений. В городской гимназии прошла заключительная игра «Что? Где? Когда?»

Разбираться в десятках тем и знать ответы на самые каверзные вопросы. Уметь включать логику и слушать интуицию. Молодых участников мозырского клуба «Что? Где? Когда?» можно смело причислить к элитарной части подрастающего поколения. Они умны, амбициозны, настойчивы в достижении своих целей, очень много читают и не представляют своей жизни без интеллектуальных сражений. Закрытие сезона «Что? Где? Когда?» провели в городской гимназии. Лучшей команде этого года предложили сразиться не с ровесниками, а с представителями белорусского телевизионного клуба. Его участники прислали свои видео-вопросы. Как и во взрослом телевизионном шоу, игра велась до шести очков. И подопечные вдохновителя мозырского интеллектуального движения Ростислава Миневича доказали: они готовы играть в «Что? Где? Когда?» на высоком уровне. Команду-противника мозырские школьники уверенно обыграли со счетом 6:2.