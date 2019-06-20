Сделать путь к местным органам власти максимально коротким. На Гомельщине прошел семинар-практикум по вопросам выполнения требований Директивы № 2. В частности, рассмотрели организацию работы служб «Одно окно» в трех районах области: Наровлянском, Калинковичском и Мозырском.

Путь граждан к местным органам власти должен быть максимально коротким. А общение – максимально продуктивным. В семинаре-практикуме по вопросам выполнения требований Директивы №2 «О дебюрократизации госаппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения» участие приняли управделами райисполкомов. В качестве примеров были выбраны три района Полесского куста. В Мозырь участники приехали, побывав в Наровлянском районе. Задача – изучение административных процедур, которые осуществляются по заявлениям граждан. В Мозырском райисполкоме гостей познакомили с порядком обращения в службу «Одно окно». Кабинет располагается на первом этаже. Здесь можно проконсультироваться и написать заявление, есть и всевозможные образцы, и канцелярия. Для разрешения спорных моментов ведется видеонаблюдение. В целом работу службы оценили высоко.

На заседании поговорили о проблемах. Что касается обращений, их количество по области незначительно снизилось. Особенно жестко отслеживается реакция на коллективные и повторные обращения. В целом достучаться до местных органов власти сегодня гораздо проще. С проблемными вопросами можно даже посредством смс-сообщения на номер 142. Специальная линия работает с 2016 года. Понемногу популярность набирает и мобильное приложение 142бел. Это информационный помощник по административным процедурам, который задуман, чтобы сделать для жителей региона максимально коротким путь к местным органам власти. Административные процедуры исполкомов и их подразделений, график прямых телефонных линий и личных приемов, образцы подачи заявлений, информация по актуальным вопросам. Скачать приложение можно бесплатно. На заседании проанализировали эффективность обратной связи. Следующим районом, который посетили участники семинара стал Калинковичский.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ