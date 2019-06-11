С 12 по 25 июня остановлена теплосеть «Котельная ОАО «Мозырьсоль» – город»

Филиал «Мозырская ТЭЦ» информирует об остановке теплосети «Котельная ОАО «Мозырьсоль» – город» и прекращении горячего водоснабжения по улицам Калинина; Интернациональной; Ульяновской; Я. Купалы, дома 12, 26; Гагарина, 5, с 48 по 56, с 51а по 57А; Мира, 2-8; Котловца; 1-му Интернациональному переулку; б. Дружбы; б. Страконицкий; б. Юности (кроме 2-28, 1-45); ул. Притыцкого, 47, 51, 51а, 53, 55; ул. Малинина, 1, 2, 3, 4; ул. Т. Абрамова; ул. Солнечной, 1; в пос. Козенки, пос. Сосновый. С 8.00 12 июня 2019 г. будет проводиться гидравлическое испытание. Во избежание порывов внутренней системы теплоснабжения, потребителям необходимо закрыть вводные задвижки и установить заглушки со стороны теплотрассы. В случае возникновения порывов обращаться по тел.: 24-87-53, 37-27-52, 37-22-17.