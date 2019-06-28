Репетиция парада на площади Ленина

На площади Ленина суета сует. Движение перекрыто, бегают, танцуют, поют, кричат дети, маршируют военные, из динамиков раздаются команды. Коллона пошла, повтор. В общем. Репетиция парада в самом разгаре. Пока четкую картинку проследить трудно, но уже совсем скоро она сложится в единый пазл. 3 июля на День Независимости, в 75-ую годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков именно на площади Ленина развернется главное праздничное действо. Пока всех нюансов организаторы не разглашают, но уже по репетициям понятно, что будет ярко, масштабно и, как всегда, захватывающе. Акция «Беларусь помнит». С портретами своих фронтовиков пройдут мозыряне. Торжественный марш военнослужащих Мозырского гарнизона, различные блоки детских выступлений. Мозырщина будет представлена во всей красе, таланте и самобытности. А после гулянье переместится в парк. А завершиться все праздничным салютом, он выстрелит ровно в 23.00. Нынешняя репетиция не последняя. Еще один прогон будет первого июля. Движение с 18 до 20 вновь перекроют. Взамен временных неудобств обещают настоящий яркий праздник.