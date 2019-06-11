Пробы воды в Припяти в пляжной зоне не соответствуют параметрам безопасности. А это значит, что купание запрещено

Погода испытывает жарой. Многие мозыряне потянулись к реке. Пляжный отдых в самом разгаре. Но санитарные врачи спешат предупредить о том, что закончиться такой отдых может с ущербом для здоровья. Вода в Припяти не соответствует нормам безопасности.

Пляжный сезон едва стартовал и…. экстренно финишировал. Во всяком случае, на Припяти и для тех, кто любит не только позагорать, но и окунуться. Результаты последних исследований воды оказались неудовлетворительными. Санитарные врачи Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии вынесли предложение о запрете купания как детей, так и взрослых, и даже о запрете занятия водными видами спорта. Концентрация микробной флоры опасна не только при случайном заглатывании воды, но и при контакте с кожей. В этом году дно реки чистили с помощью земснаряда. Внешне река стала выглядеть чище. Однако только этих мер недостаточно. Причин для загрязнения стало гораздо больше. Предложение о запрете купания и занятия водными видами спорта санитарная служба вынесла 10 июня. Окончательное решение принимают органы власти. Пробы воды берутся и исследуются регулярно. Следите за нашими новостями.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ