Приходите на праздник! Программа на 3 июля

3 июля мозырян приглашают на мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, на что обратить внимание!

3 июля мозыряне, как и все жители нашей страны, отметят двойной праздник – День независимости и 75-ю годовщину освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Уже в 11 часов на набережной Припяти откроется выставка-ярмарка «Беларускія ўзоры». К 12-ти часам горожане соберутся на площади Ленина, где пройдут основные зрелищные мероприятия – республиканская акция «Беларусь помнит», торжественный марш военнослужащих Мозырского гарнизона и праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности. С часу дня начнут работать и парковые площадки. В этом году их «ассортимент» — на любой вкус и возраст. Здесь и «Пикник инициатив», и концертные, игровые, спортивные, литературные площадки, и аллея здоровья. Также посетителей городского парка 3 июля ждут выставки-продажи, выступление духового оркестра, кинотеатр под открытым небом «КиноФЭСТ», аттракционы, прогулки на теплоходе по Припяти. Центр города, в связи с праздничными гуляньями, будет перекрыт весь день. Завершится празднование Дня независимости в Мозыре фейерверком, который взорвется ровно в 23.00.