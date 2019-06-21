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Рубрика: Новости

Председатель Гомельского областного суда Сергей Шевцов 25 июня проведет выездной прием граждан

21 июня 2019, 20:47

25 июня с 11.00 до 13.00 выездной прием граждан и представителей юридических лиц в здании суда Мозырского района (ул. Пролетарская, д. 86, каб. 2-1) проведет председатель Гомельского областного суда Шевцов Сергей Михайлович.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 25-19-59, 25-19-68, а также в приемной председателя суда Мозырского района (каб. 2-1).

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