Председатель Гомельского областного суда Сергей Шевцов 25 июня проведет выездной прием граждан

25 июня с 11.00 до 13.00 выездной прием граждан и представителей юридических лиц в здании суда Мозырского района (ул. Пролетарская, д. 86, каб. 2-1) проведет председатель Гомельского областного суда Шевцов Сергей Михайлович.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 25-19-59, 25-19-68, а также в приемной председателя суда Мозырского района (каб. 2-1).