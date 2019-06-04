Предприятие «Запад-Транснефтепродукт» отметило 40-летний юбилей

На торжественное собрание по случаю 40-летнего юбилея «Запад-Транснефтепродукта» пригласили десятки гостей. В том числе, и зарубежных. Ведь не зря один из девизов этого предприятия — «Мы работаем, объединяя народы». На протяжении четырех десятков лет «Запад-Транснефтепродукт» остается важнейшим связующим транспортным звеном между Россией и Западом. Более 750 сотрудников круглосуточно обеспечивают надежную эксплуатацию и обслуживание сотен километров магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 22 районов в трех областях страны.

Уровень развития любого успешного предприятия всегда определяется коллективом. Об этом на торжественном собрании не уставали повторять руководители разного уровня и почетные гости. Сотрудников награждали за вклад в развитие системы магистрального и трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, за добросовестный труд и самоотдачу. Почетные грамоты вручались на сцене, праздничные букеты – прямо в зале. Теплые душевные слова поздравлений звучали со всех сторон.

Мощная техническая база, применение современных технологий и умение решать сложные задачи в любой обстановке – визитная карточка предприятия «Запад-Транснефтепродукт». Впереди – еще много целей, а главное – много возможностей, чтобы их достигнуть.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ