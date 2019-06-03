Праздник в детском доме

Многочисленные поздравления с Международным днем защиты детей принимали и воспитанники Мозырского детского дома. Традиционно здесь прошел большой, по-семейному, уютный и добрый праздник.

Международный день защиты детей – хорошая возможность подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается. В Мозырском детском доме в это время всегда очень много гостей. С прекрасным настроением и, конечно же, подарками, сюда приезжают представители крупных предприятий и организаций, банков и частных компаний, органов власти и силовых структур. Многих взрослых дети видят не в первый раз, знают лично и обязательно подходят здороваться. Среди первоиюньских традиций – концерт, в котором принимают участие талантливые воспитанники. Подарков 1 июня привозят много и все они разные. Тут и спортивный инвентарь, и игрушки, и денежные сертификаты. Ко всем поздравлениям у мальчишек и девчонок – особое отношение. Ведь однажды оставшись без родителей, они, как никто другой, ценят теплоту, ласку, заботу и внимание со стороны взрослых. Представители кондитерской фабрики «Красный мозырянин» для воспитанников детского дома организовали сладкий стол с самыми полезными угощениями – пастилой и мармеладом. Лето для этих ребят началось, в прямом смысле, сладко.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ