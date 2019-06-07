Поздравительный марафон ко Дню защиты детей дошел и до реабилитационного центра «Радуга»

Внимание и забота для каждого ребенка. Под таким девизом на Мозырщине проходила первая неделя июня. Марафон поздравлений к Международному дню защиты детей охватил школьников и дошколят, одаренных детей, воспитанников детского дома и социального приюта. Гостей в эти дни встречали и в реабилитационном центре «Радуга», воспитанников которого приехала навестить главный врач района Наталья Тишкова. Специально ко Дню защиты детей подопечные «Радуги» под чутким руководством педагогов подготовили концертную программу. Среди творческих номеров – и песни, и танцы, и сценические миниатюры. Старания и талант детей с ограниченными возможностями по достоинству оценили гости. В свою очередь, они не забыли о подарках, громких аплодисментах и, конечно, самом важном – душевной теплоте и внимании.