Погоня за пьяным водителем

За рулем пить нельзя. Очередного пьяного водителя задержали сотрудники Мозырского отдела ГАИ. К тому же мужчина проигнорировал требование об остановке.

Мозырские сотрудники ГАИ обратили внимание на «Мерседес», который странно двигался по дороге – петлял из стороны в сторону. Решили проверить. Догнали, потребовали водителя остановиться. Но тот требование проигнорировал. Продолжал движение, пару раз попытался подрезать служебное авто. Когда понял, что это все, мужчина остановил машину. Глядя на состояние водителя, инспекторам стало ясно, почему он пытался скрыться. По словам мужчины, он не пил, а лечил простуду настойкой прополиса. Судя по количеству промилле алкоголя в крови, а их 2,34, он начал лечение и, скорее всего, увлекся процессом. За езду под градусом и за не остановку транспортного средства, повлекшую преследование, 58-летний мозырянин оштрафован на полторы тысячи рублей и лишен прав.