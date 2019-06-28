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Рубрика: Новости

Подготовка хозяйств района к уборке зерновых и зернобобовых культур и заготовка травянистых кормов. Заседание исполкома

28 июня 2019, 21:09

Подготовка хозяйств района к уборке зерновых и зернобобовых культур и заготовка травянистых кормов – самый актуальный вопрос на сегодняшний день в сельском хозяйстве. –Всего площадь, которую необходимо убрать – 17 589 га. Это земли и Наровлянского и Мозырского районов. В этом году приоритет отдали по- прежнему кукурузе. Культурой засеяно почти 50 процентов площадей.

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