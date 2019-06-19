Подготовка к новому учебному году

Лето – пора отдыха, но только не для учреждений образования. Здесь идет активная подготовка к новому сезону. Определить фронт работ, подсчитать необходимые финансы. Еще зимой детские сады и школы наметили свой личный план необходимых преобразований, которые завершатся к началу учебного года.

Ясли-сад №7 – одно из крупнейших дошкольных учреждений Мозырского района. Он обслуживает весь микрорайон «Заречный». Здесь воспитываются, социализируются и занимательно проводят время более 200 ребят. Сад 1986 года рождения, но по степени комфорта и благоустройству фору даст и молодым. Уютные спальные комнаты и комнаты для занятий, яркий творчески оформленный актовый зал, просторная и безопасная территория для игр на улице –это далеко не полный перечень удобств. Подготовка к новому сезону 2019-2020 началась задолго до лета. Здесь, как и в каждом учреждении образования, были проанализированы проблемные моменты и поданы соответствующие заявки в отдел образования. В этом году детскому саду № 7 будет выделено из бюджета 5 тысяч белорусских рублей. Обновлять и делать краше дошкольное учреждение также будут с помощью шефов и родителей. Глобальные работы, такие как ремонт кровли, замена окон и полов, мебели, проводятся за счет бюджета. В прошлом сезоне за счет сред, выделенных Гомельским облисполкомом и Мозырским райисполкомом, в учреждениях образования была заменена кухонная посуда и дорогостоящее технологическое оборудование.

План подготовки к новому учебному году расписан буквально по дням. Экзамены, линейки, после школьные лагеря. В детских садах и школах летом есть только небольшой период, когда учреждение закрывается и нужно успеть многое отремонтировать и покрасить. Каждый руководитель выступает в роли рачительного хозяина, который совмещает комфорт и безопасность для детей, вместе с экономией и бережливостью. После завершения ремонтных работ школы и детские сады будут инспектировать комиссии из числа представителей образования, санэпидемстанции, МЧС, энергонадзора и других заинтересованных служб и ведомств. Они проверят уровень подготовки к новому сезону. Если все будет соответствовать нормам, по итогу выдадут паспорта готовности.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ