Пламя мира зажгли в центре Мозыря

В историческом центре Мозыря участников эстафеты «Пламя мира» ожидали полторы сотни горожан. В церемонии зажжения огня приняла участие председатель райисполкома Елена Павлечко. А уже на городской площади встречали масштабным праздником.

С горящими сердцами участников эстафеты «Пламя мира» встречали жители Мозыря. Ведь не зря именно огонь считается древним символом спорта высоких достижений. В историческом центре города – Мозырском замке, — к прибытию факелоносцев собрались полторы сотни взрослых и маленьких зрителей. Право зажечь огонь было представлено главе района Елене Павлечко.

За время движения огня по территории Мозырского замка его передавали трижды. От центральной сцены он перешел к смотровой площадке, еще один факел зажигали возле рыцарей. Дальше огонь продолжил движение по улицам города. На центральной площади право нести «Пламя мира» через «живой коридор» перешло к знаменитой уроженке Мозыря Ксении Ситник.

Уже стоя на сцене, которую в этот день специально установили на набережной Припяти, победительница детского Евровидения, продолжила делиться восторженными эмоциями с гостями церемонии.

Прибытие участников эстафеты «Пламя мира» позволило нашему городу на один день стать столицей одного из самых ярких спортивных событий Европы. А мозырянам – прикоснуться к действительно историческому событию.

Мозырь стал последним городом в Гомельской области, где побывало «Пламя мира». Завершился марафон торжественной церемонии передачей огня Минской области. Уже после всех мероприятий свою высокую оценку приему на Полесье дала команда организаторов.

Во Вторых Европейских играх примут участие 8 представителей мозырской школы гребли, и 4 – велоспорта. Болеть за наших начнем с 21 июня, когда «Пламя мира» зажгут на столичном стадионе «Динамо» и будет дан старт самому масштабному спортивному форуму года.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ